Как отмечают в Генштабе ВСУ, личный состав страны-агрессора деморализован. У бойцов нет достаточно мотивации для того, чтобы идти воевать против Украины.

Читайте также Ситуация сложная, может обостриться, – Кириленко об увеличении давления россиян на Донбассе

В России никак не могут насобирать "добровольцев" на войну

Несмотря на все попытки, российское военное командование не может насобирать достаточно желающих среди населения. Так, в Калининградской области едва удалось привлечь 17 "добровольцев".

Напомним, что 1 апреля в России начнется мобилизация. И хоть она еще не стартовала, а уже чувствуется сопротивление. Причем как среди гражданского населения, так и среди военных. Так, накануне 58 контрактников отказались воевать в Украине.

Отметим, что российские военные могут пытаться мобилизовать жителей с недавно оккупированных территорий Луганской области. Это ранее отметили в Генштабе.

К теме – Потери врага по состоянию на 30 марта – смотрите видео: