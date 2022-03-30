Як зазначають у Генштабі ЗСУ, особовий склад країни-агресорки деморалізований. Бійці не мають достатньо мотивації для того, щоб іти воювати проти України.

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У Росії ніяк не можуть назбирати "добровольців" на війну

Попри всі намагання, російське військове командування не може назбирати достатньо охочих серед населення. Так, у Калінінградській області заледве вдалося залучити 17 "добровольців".

Нагадаємо, що 1 квітня в Росії почнеться мобілізація. І хоч вона ще не стартувала, а вже відчувається спротив. Причому як серед цивільного населення, так і серед військових. Так, напередодні 58 контрактників відмовилися воювати в Україні.

Зазначимо, що російські військові можуть намагатися мобілізувати мешканців з нещодавно окупованих територій Луганщини. На цьому раніше наголосили у Генштабі.

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