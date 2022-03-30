За його словами, ситуація гостра. Є побоювання, що вона загостриться ще більше, передає 24 канал.

До теми Триматися там можна ще місяцями, – Арестович про військову оборону Маріуполя

Тривають запеклі бої і ми бачимо як ворог концентрує свої сили з півдня області. Посилюються окупанти й в обхід Маріуполя. Ми розуміємо його дії й з півночі, там, де Донецька область межує з Харківською,

– сказав Кириленко.

Він вкотре наголосив, що ситуація може й ускладнюватись і Україна це розуміє. Голова ОВА запевнив, що вони до цього готові й роблять все, щоб допомагати ЗСУ.

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