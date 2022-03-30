По его словам, ситуация острая. Есть опасения, что она обострится еще больше, передает 24 канал.

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Продолжаются ожесточенные бои, и мы видим как враг концентрирует свои силы с юга области. Усиливаются оккупанты и в обход Мариуполя. Мы понимаем их действия и с севера, там, где Донецкая область граничит с Харьковской,

– сказал Кириленко.

Он в очередной раз подчеркнул, что ситуация может и усложниться, и Украина это понимает. Глава ОВА заверил, что они к этому готовы и делают все, чтобы помогать ВСУ.

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