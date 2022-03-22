Об этом свидетельствуют очередные разговоры рашистов, которые удалось перехватить СБУ.

К теме "Нам по**й, мирные или не мирные": слили очередной разговор оккупанта

Оккупанты вспоминают, что еще на 4 день войны генерал пообещал им, что эта "спецоперация" завершится за считанные часы. Однако затянулась она на недели.

Сами рашисты ехали в Украину, чтобы победно пройти по городам как на параде. Однако в разговоре оккупант рассказывает, что их взяли в кольцо, поэтому "задачу идти на Николаев" считают нереальной.

В разговоре они также жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. Говорит, что у 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже убитых не вывозят.

Здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались,

– говорит орк.

А на выявленные проблемы, в частности, касательно бронежилетов, генерал им отвечает: "Крепись, сынок".

Запись разговора оккупантов: видео имеет нецензурную лексику (18+)

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