Про це свідчать чергові розмови рашистів, які вдалось перехопити СБУ.

До теми "Нам по**й, мирні чи не мирні": злили чергову розмову окупанта

Окупанти згадують, що ще на 4 день війни генерал пообіцяв їм, що ця "спецоперація" завершиться за лічені години. Однак затягнулася вона на тижні.

Самі рашисти їхали в Україну, щоб переможно пройти по містах як на параді. Проте в розмові окупант розповідає, що їх взяли в кільце, тому "задачу идти на Николаев" вважають нереальною.

В розмові вони також жаліються, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі. Каже, що у 50% особового складу обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять: "…здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались". А на виявлені проблеми, зокрема щодо бронежилетів, генерал їм відповідає: "Крепись, сынок".

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