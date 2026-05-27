В России массово раздают мобилизационные предписания: полковник запаса объяснил, что задумал Кремль

Россиянам выдают мобилизационные распоряжения в военкоматах, куда вызывают для якобы уточнения данных. Указанный документ содержит инструкцию о том, что должен делать гражданин в случае объявления мобилизации в России: куда и когда прибыть и что иметь при себе. Количество мобилизованных Россией будет ограничиваться возможностями их подготовить.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, уточнив, что Россия готовит 150 тысяч весной и столько же осенью.

Военный эксперт высказал мнение, что если в России объявят мобилизацию, то принудительно удастся собрать до 400 тысяч бойцов. Сейчас страна-агрессор не может покрывать заявленные мобилизационные планы, потому что на фронте ее потери сохраняют высокий уровень. По словам Свитана, через рекрутинг набрать желаемое число солдат российская армия не может, не спасают ситуацию даже немалые денежные выплаты, которые государство обещает за подписание контрактов с минобороны.

Все меньше и меньше людей идут за длинным рублем в армию. А конечно единственным механизмом пополнить потери и даже просто удержать баланс тех 700 тысяч российских войск, которые сейчас находятся на оккупированной территории – это объявление принудительной мобилизации. Вероятно, что могут готовиться к полной остановке финансового рекрутинга,

– прогнозирует Свитан.

Ведь российская экономика на грани из-за регулярных ударов Украины в частности по портам России, которые занимаются экспортом ее энергоресурсов, а также НПЗ.

Когда в России может быть объявлена мобилизация?

Полковник запаса ВСУ предполагает, что мобилизация может начаться не только после того, как пройдут выборы в госдуму России (в сентябре), как это прогнозируют эксперты, но и в начале лета 2026 года. Свитан указал на то, что российское военное командование все же готовится к летней кампании на фронте, времени осталось мало.

"Понятно, что это не начнется с 1 июня, сейчас могут продолжаться подготовительные действия, формирующие операции. Они иногда занимают от недель до месяцев. В прошлом году они продолжались 2,5 месяца. Реальные наступательные операции начались с середины августа", – напомнил Свитан.

По словам военного эксперта, в России уже этим летом будет нехватка личного состава для ведения боевых действий. А вот мобилизация, которая может начаться после выборов в госдуму, по мнению Свитана, может быть подготовкой к летней кампании-2027. Тогда армия врага подготовит за зимний период новую живую силу к весенне-летним операциям.

Путин готовится уже к следующему году, потому что этот 2026-й у него уже расписан. Он может добавить в этом году ориентировочно 100 тысяч бойцов, видно, что именно столько сейчас России не хватает. А вот в следующем году российская армия уже может состоять наполовину из принудительно мобилизованных и "бусифицированных". Это ухудшит профессионализм войска,

– констатировал Свитан.

Подытоживая, полковник запаса ВСУ отметил, что для Украины было бы лучше, если бы российская армия состояла из таких принудительно собранных россиян. Он убежден, что такие бойцы не смогут вести наступательные операции. Сейчас российские солдаты, которые воюют, хоть мотивированы финансами, а вот мобилизованные новобранцы, по его мнению, максимум, что будут делать на поле боя – будут сидеть в окопах и не высовываться.

Новые подходы к мобилизации: контрактникам будут списывать долги

Напомним, ранее сообщалось, что Путин подписал указ, который позволит списывать просроченные кредиты для участников так называемой "сво" и их семей. Таким образом российский диктатор стремится использовать новые подходы к мобилизации и поощрять россиян воевать.

Такая возможность предусмотрена только для контрактников, которые вступают в армию с мая и продлится в течение года. Однако есть уточнение, что долг не должен быть больше, чем 10 миллионов рублей.