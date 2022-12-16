Не подпадает под санкции: почему россиянам удается эффективно производить ракеты

Россияне производят ракеты с эффективностью в два раза выше, чем в мирное время. Это происходит из-за того, что санкционные ходы работают неэффективно.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный обозреватель портала Defence Express Иван Киричевский. В сбитой российской ракете обнаружили электронику, которой около 40 лет.

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По словам Киричевского, в совместном расследовании Reuters и британского "Королевского института стратегических исследований" показано, что в остатках сбитой крылатой ракеты 9М728, предназначенной для ТРК "Искандер", был найден чип производства 1980-х годов.

По всей вероятности, столь старая электроника, буквально найденная на мусорке, в принципе не подпадает под санкционное регулирование США,

– считает военный обозреватель.

По мнению Ивана Киричевского, санкции Запада могут относиться к электронике, изготовленной в 1990 – 2000 годах, которая еще может считаться новой и эффективной для военной техники. А столь старая электроника, как чип с 1980-х годов – это уже "мусор".

Как россияне обходят санкции: смотрите видео

Россия строит "гидру" для обхода санкций

Военный обозреватель считает, что существует иллюзия, что если Запад сказал свое слово и ввел санкции, значит, какой-то процесс должен обрубаться. Но россияне для противостояния санкциям Запада строят своеобразную "гидру" из подставных компаний, криминальных группировок, других агентов влияния. Если этой "гидре" одну "голову" отрубить, то на ее месте там вырастет десять новых.

"Российские дистрибьюторы могут предлагать своим партнерам с Запада что-нибудь в стиле: "А вы продавайте (подсанкционные товары – 24 канал) только нам с 300% наваром на этом", – предположил Иван Киричевский.

Россияне неэффективно распределяют компоненты ракет

Именно поэтому, по мнению военного обозревателя, к концу года стало известно, что за время войны рашисты смогли изготовить 360 ракет типов Х-101 и "Калибр". И темпы производства могли бы быть еще больше.

"К нашему счастью, россияне, как всегда, не совсем рационально распределяют ресурсы. И они имеющуюся электронику, двигатели и прочее, потратили на изготовление противокорабельных ракет Х-35У. Зачем им противокорабельные ракеты в таких количествах, учитывая, что они против флота НАТО сейчас не воюют, вопрос открытый», – удивился Иван Киричевский.

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