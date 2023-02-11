Россиянам усложняют вербовку новых агентов, – эксперт о новых обысках СБУ у ОПЗЖшников

Объявление подозрений депутатам от ОПЗЖ значительно усложнит россиянам вербовку новых агентов в Украине. Так, политолог Алексей Голобуцкий прокомментировал недавние обыски Службы Безопасности Украины у нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина.

По мнению Голобуцкого, такие действия в отношении Волошина будут иметь несколько важных последствий.

"Во-первых, вместо статуса депутата парламента, у него будет статус подозреваемого, которого, впоследствии, ожидает суд и тюрьма. А во-вторых, такой разгром "ОПЗЖшников" и неотвратимость наказания значительно усложнит для россиян вербовку новых агентов, после посадок и разоблачения агентов стариков", – отмечает политолог.

Он добавил, что до февраля прошлого года Волошин постоянно ездил в Европу с лозунгом "укрАинские фашисты снова грозят миролюбивой Москве".

"Волошин был особенно отвратительным подвидом "ОПЗЖшника" – "псевдоевропейским медведчукистом". А за пару дней до вторжения, пользуясь депутатской неприкосновенностью, скрылся за границу", – пишет эксперт.

Он добавил, что очень важно, что сейчас СБУ так системно взялось за всю "5 колонну".

Напомним, 10 февраля Служба Безопасности Украины провела обыски и объявила о подозрениях нардепа от ОПЗЖ Олегу Волошину и пророссийской пропагандистке Татьяны Монтян. А недавно по представлению СБУ президент лишил гражданства одиозных представителей режима Януковича. Еще раньше был лишен статуса народного депутата четырех парламентариев от ОПЗЖ. Среди них – Виктор Медведчук, задержанный СБУ, а впоследствии он был обменен на 200 украинских пленных героев.