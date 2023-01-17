Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт "Украинского института будущего" Иван Ступак. Он отметил, что российские военные по єтому поводу начали вопить, мол, как же так, командование лишает нас "глаз". Это значит, что мы не сможем использовать дроны.

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Ступак отметил, что хочет пожелать российскому командованию соблюдать эти требования.

Приказ есть приказ. Пусть все ваши подчиненные исполняют его. Запрещайте им пользоваться телефонами, чтобы по ним не прилетели украинские ракеты,

– подчеркнул он.

Эксперт предположил, если у оккупантов не будет телефонов и планшетов, то и не будет российских дронов в нашем небе.

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Будем видеть позиции врага, как "на ладони"

"Теперь российские военные не будут регистрироваться в сотовой сети, их не будет "видно". Но, если не будет российских дронов в украинском небе, то российская артиллерия не сможет метко стрелять по нашим позициям. Они не смогут корректировать огонь", - считает он.

По его словам, если у врага не будет дронов, он не сможет рассчитать или увидеть заранее, как украинские военные двигаются к их позициям.

"В небе будут только украинские дроны, и они будут видеть российские позиции, условно говоря, как "на ладони". От этого решения российского командования плюсов больше минусов", - подчеркнул Иван Ступак.

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