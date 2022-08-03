Занавес крепнет: россиянам запретили сдавать международный экзамен по английскому языку TOEFL

российским гражданам запретили сдавать международный тест по английскому языку TOEFL. Вместе с тем, СМИ государства-агрессора убеждают, что речь идет только о сдаче экзамена.

Об очередных карательных ограничениях против государства-агрессорки сообщают СМИ, информирует 24 канал. Сдавать международный экзамен по английскому россиянам запретили его организаторы.

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ETS якобы запретила регистрацию россиян на международный тест

Организация ETS, проводящая TOEFL, запретила регистрацию на экзамен россиянам. Об этом СМИ сообщила читательница, которой при регистрации на сайте отметили, что доступ и услуги ограничены.

Также граждане государства-агрессора не могли прислать свои результаты в университеты. Это происходит в тех случаях, когда указать гражданство России. Если же пользователь указывает другую страну, получает доступ.

Для белорусов и россиян будет работать отдаленный формат

Затем в самой компании ETS прокомментировали эту новость. Они отметили, что с 4 августа для россиян и белорусов будет доступен экзамен в отдаленном формате. Однако в экзаменационные центры их не будут впускать.

Что известно о тесте TOEFL: кратко

Это стандартизированный тест для измерения уровня знаний английского языка. Речь идет о не носителях.

Необходима сдача теста для тех людей, которые планируют поступать в вузы Канады и США.

Кроме того, требование составить TOEFL имеется во многих программах стажировки.

ETS выдает официальные отчеты оценивания, действительные в течение 2 лет после теста.

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