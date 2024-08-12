Перспективы России вокруг Харькова

Исходное положение: март 2024 года (после Авдеевки). Энергетика на волоске, помощь США заблокирована, Россия готовится выжать максимум из "окна возможностей", чтобы в ноябре 2024 года – январе 2025 года иметь сильные аргументы. Ожидается всплеск активности россиян в конце мая – начале июня и накопление сил врага к осени для "масштабного наступления".

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Две линии – вопрос о власти и боевых действиях (как "политика другими средствами").

1. Вопрос о власти Кремлю нужно было решить в трех точках: Украине, Европе и США. Цели очевидны: ослабление Украины через дестабилизацию, паралич управления и блокирование внешней помощи для дальнейшего добивания.

Что в итоге?

Несмотря на содействие отдельных украинских злодеев, попытка раскачать ситуацию с "нелегитимностью" президента Украины провалилась. Разыграть сюжет с "перемирием" и срывом военного положения тоже не получилось. Продление военного положения до 9 ноября обеспечивает необходимую устойчивость на самый горячий период. Разорвать политико-правовую ткань Украины и парализовать государство Кремлю не удалось.

Достаточно поразить Европу для изменения курса не удалось. Несмотря на элементы "правого поворота", у руля в Брюсселе остались те же лица. Инцидент во Франции купирован. Экзерсисы Словакии и Венгрии создают больше шума, чем реального влияния на ситуацию. В общем, скорее фиаско.

А вот в США ничего не решено. Недавний обмен выглядит как слишком явный пас действующей администрации со стороны Кремля. Так что, Трамп не такой им и друг.

Это укладывается в мою гипотезу, что Москве нужен раскол в США и максимально ослабленный президент. Уверенная победа любого из кандидатов для них недопустима, все должно быть на грани и со скандалом. Поэтому есть логика в том, чтобы уравнивать шансы, подыгрывая кампании, отстающей по ходу. Россия уже точно не достигнет всех целей, но на ключевом направлении бой еще впереди.

2. Военный трек как обеспечение политического.

На фоне драматического истощения украинской армии из-за остановки американской помощи, в России принимали решение о векторе главного удара. Давили по нескольким направлениям, чтобы затруднить реагирование, и одновременно выявляли слабые места. Харьков фигурировал как один из основных вариантов развития кампании.

Когда началась суета на севере Харьковской области, я предположил, что это фальстарт. Затем такую же оценку обнародовали и наши официальные лица. Причин поспешности я не знаю: Шойгу боролся за жизнь, готовили фон визита Путина к Си Цзиньпину или хотели все решить, пока не дошла западная помощь. Или все вместе.

Факт в том, что подготовка не была завершена. Как следствие – россияне организовали еще одну точку для сжигания своих войск при низком политическом эффекте (не сработало на выборах в Европе). Теперь даже приданные из других направлений морпехи и десантники не помогают.

Стойкость наших воинов и устойчивость самого Харькова помешали реализации планов врага. Более того, произошел важный сдвиг. Под общественным давлением Вашингтон был вынужден снять часть ограничений на использование американского оружия на территории России.

Это послабление лишило россиян преимущества, которое было на Севере, но не было в Донецкой области. Наши получили возможность наносить удары на недостаточную, но глубину.

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В результате наметился абрис кампании на осень. Главные усилия россиян концентрируются в Донецкой области, где они имеют основные территориальные успехи. Хотя давят они, по-прежнему, от Харькова до Запорожья.

Инциденты в Курской области еще больше снижают перспективы России вокруг Харькова. Как враг отразится на всем фронте – предсказать сложно, зависит от результатов. Я думаю, в чисто военном плане – не очень. А вот в комбинации с политическими факторами – все возможно. Например, еще пара грубых и наглядных ошибок российского командования, а-ля разгромленная колонна в Октябрьском, и россиянам будет сложнее привлекать наемников.

И тут появляется следующий сюжет.

Россия хочет выйти на границы Днепропетровской области

3. И Владимир Зеленский, и Кирилл Буданов, и ряд иностранных обозревателей отметили точку истощения, когда Россия не сможет продолжать давление без очередной волны массовой мобилизации – примерно середина 2025 года. Это если брать нынешние масштабы потерь и темпы их пополнения.

При таких условиях нас ждет продолжение боевых действий как минимум зимой.

Главком Александр Сырский отметил, что до конца 2024 года Кремль планирует довести численность группировки против Украины до 690 тысяч человек. Это означает увеличение на 170 тысяч и потребность мобилизовать около 80 тысяч ежемесячно (сейчас декларируют около 30 тысяч).

Это должно обеспечить Москве ресурсы ведения активных действий зимой – весной при сохранении уровня давления.

Для решения этой задачи в России значительно увеличивают разовые выплаты наемникам, а также привлекают новые методы косвенной мобилизации (например, берут людей не только из тюрем, но и из СИЗО, обещая снять претензии). Результативность этих мер – спорна. Особенно с учетом, что 8 сентября в России выборы и разгонять "рекрутинг" не вовремя. Они уже просто не успевают.

Пока что Курск выглядит как масштабная антиреклама наемнической программы. Если россиянам не удастся это переломить, они даже близко не выполнят свой план наращивания группировки. Как следствие, они окажутся перед выбором: либо проводить мобилизацию раньше плана (что крайне непопулярно), либо соглашаться на паузу перед зимой (что им крайне невыгодно при текущих реалиях).

4. Трудно не заметить, что в июле и в начале августа участились размышления о "переговорах" на фоне коррекции риторики.

В частности, смягчены условия для начала разговора. Президент Украины предположил, что дискуссия может начаться еще до вывода российских войск, а Россия синхронно заявила, что легитимной украинскую власть не считает, но говорить с ней готова.

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При этом, дергают слово "ноябрь". До ноября что-то должно произойти. Непонятно, что, но должно. Времени – очень мало, 3 месяца. Одних это мотивирует, у других вызывает неоправданные ожидания. Очевидно, это почувствовали, когда пошли заявления, что в ноябре ничего не закончится.

На мой взгляд, до любых переговоров Россия кровь из носу будет решать задачу-минимум: выйти на границу Днепропетровской области хотя бы в одной точке. Тогда враг получит больше пространства для игры.

Россияне смогут громко анонсировать готовность "остановиться" в обмен на добровольный отход украинских войск с территории Донецкой и Запорожской областей, о чем Путин сказал в июне. Но тогда он не имел никаких аргументов. В случае просачивания на админграницу даже на небольшом участке, они появятся. Мол, мы все равно добавим.

Поэтому наиболее логичной выглядит концентрация усилий России на Покровском направлении даже с вероятным обходом города без захвата. Я не могу оценивать военный эффект, но политический будет значительным.

Призрачный шанс на мир

Итак, политическая логика наших действий в ближайшие месяцы сводится к:

срыву/замедлению наращивания российских войск (любыми симметричными и асимметричными действиями);

недопущению прорыва к границе Днепропетровской области.

Военная логика может иметь какие-то дополнения.

Начинать любые разговоры до выхода на админграницу Донецкой области россиянам не с руки. Но они будут вынуждены, если забуксуют и не соберут в срок нужный объем личного состава. В этом случае возникает призрачный шанс на какое-то подмораживание до нового года.

На расклад могут влиять внешние факторы – давление США, новый конфликт на Ближнем Востоке и тому подобное. Но базово – как я описал выше.

5. Предположим, что начался какой-то диалог и возникла перспектива подморозки. Ключевой момент тогда – продолжается ли военное положение? Если нет, то сразу возникает вопрос о выборах и президента, и Верховной Рады, у которых закончатся конституционные полномочия.

Повод сохранить военное положение останется железобетонный – мирного соглашения точно не будет, война никуда не денется. Плюс есть оккупация части территории, пленные и тому подобное. Однако всем очевидно, какой будет запрос в обществе на прекращение военного положения и какие развернутся баталии, минимум – по поводу открытия границы, демобилизации и тому подобное. Иначе мы можем сами себя качать на радость Москве.

В эфире уже мусолили тему возможных выборов 30 марта 2025 года. Однако, по закону, кампания должна длиться 90 дней. Нужно или соблюсти эту норму, или заранее изменить ее, чтобы не было претензий к легитимности.

Если норму не изменят, то решение ВРУ о проведении выборов должно быть принято в середине декабря (чтобы еще внести изменения в бюджет), а кампания будет начинаться под Новый год. Как технически подготовить этот процесс за оставшееся время, чтобы страну не разорвало, честно говоря, я не представляю.

Следующее продление военного положения – до 9 ноября. Срок не обязательно должен быть 3 месяца.

Поведение наших политиков указывает, что все эти даты знают и логику возможного перехода в "избирательную гонку" спинным мозгом чувствуют. Поэтому и ведут себя как перед началом выборов. Очень зря.

Энергетика – не решающий фактор

6. Что кроме военных и политических факторов?

Энергетика. Даже если Россия продолжит бить по энергетике, зиму мы пройдем. Тяжело, но пройдем. Потому что некоторые меры таки принимаются.

Очень "красная линия" – это удары по АЭС (распределительным узлам). Тогда все будет плохо. Но это за гранью и трудно прогнозировать.

То есть энергетика не будет определяющим фактором на гипотетических переговорах. Шантаж на эту тему не будет результативным.

Экономика. Здесь много всего. Лучше не становится. Налоговые и прочие меры я не хочу обсуждать, в сети полно оценок специалистов на выбор.

Главное, на мой взгляд, это объемы зарубежной помощи на 2025 год. Здесь пока что ситуация выглядит не до конца сформированной.

С обозначенными НАТО 40 миллиардами евро военной помощи много вопросов по их распределению между странами. А есть еще финансовая помощь и другие. Не исключаю, что в части столиц будут ждать до того же ноября. Хотя и придется перекраивать уже принятые бюджеты.

В общем, пока тот же набор выводов, как и раньше, только с большей детализацией.

Если России удается выйти на административную границу Донецкой области и обеспечить темпы сбора наемников, то с ноября все начнут давить на Украину, манипулируя объемом помощи на 2025 год. Чтобы не входить в зимнюю кампанию, подморозить и политически как-то разрулить весной. Естественно – счет уступок с нашей стороны.

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Если у России ничего не получится, давить начнут на Путина, чтобы он сдержал хотелки. Тогда возможна пауза на сравнительно выгодных для Украины условиях с переходом к какому-то переговорному процессу, а за ним или параллельно – к избирательному циклу.

Если будет какая-то половинчатая ситуация, то с высокой вероятностью зиму мы будем проходить с активными боевыми действиями. Соответственно, никаких выборов не будет.

Курская история, кроме ряда чисто практических результатов, еще подсветит пределы устойчивости путинского режима. Поведение Лукашенко, Кадырова, Дерипаски и других персонажей указывает, что безоговорочной веры в успех Путина у них нет. Они (как и многие другие) явно выжидают и обозначают дистанцию. Ее можно сократить в случае успеха Кремля, или увеличить, чтобы иметь возможность маневра.

Чем меньше устойчивость – тем большее значение может иметь совпадение различных факторов, которые сами по себе картину радикально не меняют. Например, F-16. Если получится доставать российские аэродромы дронами и гонять их авиацию в воздухе, россияне потеряют способность двигаться вперед путем уничтожения наших позиций КАБами. А это уже выход на политические последствия.

Важность устойчивости

Что можно делать, кроме помощи армии – не бояться. Потому что прыжки с эйфории к поминальной яме и обратно – утомляют. Например, надо быть морально готовым, что рано или поздно (лучше, конечно, никогда, но как есть) один из F-16 собьют или достанут на земле.

Результаты Курской битвы тоже могут быть разными (хотя она уже себя оправдала). Это не должно выбивать.

Период ожесточенного обмена изделиями из абрикосов переходит в период подбрасывания кабачков. Это успокаивает. А там уже и осень.

Подготовка к учебному году и зиме. Подготовка по мере возможности к экономическому стрессу. Внимание здоровью. Посильная помощь.

Как видим, даже в этом году Украина несколько раз меняла негативный сценарий благодаря устойчивости. Так что борьба за лучшее из возможного оправдана и, по-прежнему, может быть успешной.