За первую неделю августа российские оккупанты применили 111 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых 105 были сбиты.

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Это высокий показатель, но не рекордный. Напомню, что за первую неделю июля было применено 95 дронов. В общем никаких предпосылок тому, что август может стать рекордным месяцем по пускам "Шахедов" – нет.

Полеты транспортной авиации Корпуса стражей Исламской революции в Москву происходят в рамках обычного трафика, а каких-либо сообщений о повышении производства и выдачи готовой продукции на заводе в Алабуге (Татарстан) не поступало.

Применение россиянами FPV-дронов

Напомню, что в июле оккупанты установили рекорд по применению FPV-дронов – более 11 000! Судя по первой неделе августа, применение FPV-дронов кардинальным образом количественно не изменилось. В течение первой недели августа российские оккупанты применили около 2 500 FPV-дронов, или в среднем более 350 в сутки. Это немного ниже показателя за первую неделю июля, когда применение составило более 2 600 единиц.

Напомню, что ранее среднестатистический показатель применения FPV-дронов в сутки у россиян сохранялся в пределах от 250 до 300 в сутки, сейчас он уверенно составляет или даже выходит за пределы 350 единиц в сутки.

Также стоит напомнить и о том, что Китай якобы намерен с 1 сентября значительно сократить экспорт FPV-дронов в страны, которые могут их использовать для войны или терроризма. Если Пекин придерживается этой позиции, это серьезно повлияет на применение FPV-дронов российскими оккупантами, хотя и наши показатели также будут иметь влияние.

Баражувальный боеприпас "Ланцет"

Вражеские "Ланцеты" в течение первой недели августа не продемонстрировали рекордов и сохранили средний показатель применений в сутки в пределах 10 единиц, хотя и был пиковый показатель.

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Так, в пятницу, 2 августа, россияне применили около 30 барражирующих боеприпасов "Ланцет". Примечательно, что из 30 "Ланцетов" верифицировано только одно успешное применение.

Напомню, что средний месячный показатель применения врагом ББ "Ланцет" составляет около 250 единиц.

В целом выводы достаточно стандартные. Первая неделя августа продемонстрировала высокую, но уже заурядную интенсивность применения "Шахедов". В течение первой недели августа отметилось незначительное сокращение применения FPV-дронов.

ББ "Ланцет" – несмотря на пиковое применение в 30 единиц за сутки, в недельном объеме изменений не произошло. Показатели сохраняются в пределах 10 единиц в сутки.