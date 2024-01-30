Россия ночью на 30 декабря запустила по Украине более 30 "Шахедов". Под ударом оказалась и критическая инфраструктура, однако последствия обстрела не критичны.
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Есть повреждения
Благодаря слаженной работе энергетиков удалось избежать перебоев в работе. В то же время, к сожалению, есть повреждение оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго" в центральном регионе.
В настоящее время продолжаются заживления промышленных потребителей по резервным схемам. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.
Оборудование, которое получило повреждения, планируют как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса созданного "Укрэнерго".
Последствия обстрелов
В результате вражеского обстрела произошло возгорание на подстанции на Днепропетровщине. Обесточено местное предприятие.
Также повреждены сети в Семеновской общине Черниговской области. Без электроснабжения осталось более 800 потребителей в шести населенных пунктах.
В то же время из-за боевых действий в Константиновке обесточено оборудование оператора системы распределения отключилась подстанция и бытовые потребители.
Россияне ударили по Мирнограду
- Ночью 29 января русские военные обстреляли Мирноград в Донецкой области. Известно о погибших и раненых, а на месте попадания загорелся пожар, рассказал пресс-секретарь ГСЧС Донбасса Станислав Балдин.
- По его словам площадь пожара была незначительна 20 квадратных метров, но из-за разрушения здания пришлось раскапывать, чтобы преодолеть пожар.
- Обстрел произошел около 23:00 29 января. По предварительным даннымоккупанты обстреляли населенный пунктиз зенитно-ракетного комплекса С-300 От вражеской атаки погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой. Также получила ранения женщина 50 лет.