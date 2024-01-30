Ночью 29 января русские военные обстреляли Мирноград в Донецкой области. Известно о погибших и раненых, а на месте попадания загорелся пожар, рассказал пресс-секретарь ГСЧС Донбасса Станислав Балдин.
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Из-под завалов достали женщину
По его словам площадь пожара была незначительна 20 квадратных метров, но из-за разрушения здания пришлось раскапывать, чтобы преодолеть пожар.
На месте происшествия один человек получил ранения из-под завалов спасатели изъяли тело погибшей женщины
отметил Балдин.
В то же время, по уточнениям женщина жива.
В момент удара в отеле находились около 30 человек. Повреждены 3 дома и 3 автомобиля. Спасательные работы завершены.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны
Враг ударил из С-300
Обстрел произошел около 23:00 29 января. По предварительным данным оккупанты обстреляли населенный пункт из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Последствия удара по пристройке гостиницы / Фото Донецкой ОВА
От вражеской атаки погиб 38-летний мужчина, который ехал на велосипеде с работы домой. Также получила ранения женщина 50 лет. Она с ушибами доставлена в больницу для оказания медицинской помощи рассказала спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева.
Враг направил 6 "Шахедов" на Змиев
- Россия накануне вечером атаковала город Змиев Харьковской области "Шахедами". Там раздалась серия взрывов. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, там повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома. К сожалению, ранены.
- В местных телеграмм-каналах ориентировочно в 23:46 29 января написали, чтодроны прилетели в Змиеви атаковали его окрестности. После четырех взрывов на город летели вражеские беспилотники типа "Шахед".
- Уже утром 30 января глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что ориентировочно в 23:25 29 января россияне применили минимум 6 беспилотников типа Shahed в городе Змиев Чугуевского района.