Вночі 29 січня російські військові обстріляли Мирноград, що на Донеччині. Відомо про загиблих та поранених, а на місці влучання зайнялася пожежа, розповів речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.
Дивіться також "Після поразки росіян поженуть війною на Китай": нові наративи російської пропаганди
З-під завалів дістали жінку
За його словами, площа пожежі була незначна – 20 квадратних метрів, але через руйнування будівлі довелося розкопувати, щоб подолати пожежу.
На місці події одна людина отримала поранення, з-під завалів рятувальники вилучили тіло загиблої жінки,
– зазначив Балдін.
Водночас за уточненнями, жінка жива.
На момент удару в готелі перебували близько 30 людей. Пошкоджено 3 будинки та 3 автомобілі. Рятувальні роботи завершені.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни
Ворог вдарив із С-300
Обстріл стався близько 23:00 29 січня. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300.
Наслідки удару по прибудові готелю / Фото Донецької ОВА
Від ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді з роботи додому. Також зазнала поранень жінка 50 років. Її з забоями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги, розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
Ворог спрямував аж 6 "Шахедів" на Зміїв
- Росія напередодні ввечері атакувала місто Зміїв Харківської області "Шахедами". Там пролунала серія вибухів. За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, там пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. На жаль, є поранені.
- У місцевих телеграм-каналах орієнтовно о 23:46 29 січня написали, що дрони прилетіли в Зміїв та атакували його околиці. Після чотирьох вибухів на місто ще летіли ворожі безпілотники типу "Шахед".
- Вже вранці 30 січня глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що орієнтовно о 23:25 29 січня росіяни застосували мінімум 6 безпілотників типу Shahed у місті Зміїв Чугуївського району.