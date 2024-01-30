Росія вночі проти 30 грудня запустила по Україні понад 30 "Шахедів". Під ударом опинилась і критична інфраструктура, однак наслідки обстрілу не критичні.

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Є пошкодження

Завдяки злагодженій роботі енергетиків вдалося уникнути перебоїв у роботі. Водночас, на жаль, є пошкодження обладнання на одній з підстанцій "Укренерго" в центральному регіоні.

Наразі триває заживлення промислових споживачів за резервними схемами. Аварійно – відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги.

Обладнання, яке зазнало пошкоджень, планують якнайшвидше замінити новим із аварійного запасу, створеного "Укренерго".

Наслідки обстрілів

Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння на підстанції на Дніпропетровщині. Знеструмлено місцеве підприємство.

Також пошкоджено мережі у Семенівській громаді на Чернігівщині. Без електропостачання залишились понад 800 споживачів у шести населених пунктах.

Водночас через бойові дії у місті Костянтинівка знеструмлено обладнання оператора системи розподілу, відключилась підстанція і побутові споживачі.

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