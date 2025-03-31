Майор НГУ и офицер секции планирования бригады "Рубеж" Дмитрий Кожубенко проанализировал 24 Каналу ситуацию на Лимано-Купянском направлении. По его словам, россияне преобладают не только в живой силе.

Важно На приоритетном Покровском направлении враг, фактически буксует, – Сырский

О тактике россиян во время атак

Военный рассказал, что тактика противника фактически остается неизменной. Он использует 2 основных варианта атак: или штурмуя только пехотой, или с поддержкой бронетехники. Кроме того, может применять легкую колесную технику вроде "Жигулей" или "Москвичей", а также все, что найдет или что осталось уцелевшим.

Сейчас ситуация в районе обороны бригады "Рубеж" сложная, поскольку противник имеет преимущество как в живой силе, так и в беспилотных авиационных системах,

– поделился Кожубенко.

Враг действует малыми тактическими группами: 1 – 2 солдата пытаются как можно ближе подойти к украинским передовым позициям. Если они выживут, то собираются в большие группы и атакуют при поддержке артиллерии и беспилотников FPV.

Нашим защитникам трудно держать оборону, поскольку беспилотники противника наносят значительные проблемы. Поэтому они просят поддержать сбор на ударный дрон "Heavy shot", который помогает уничтожать тяжелую технику, в частности артиллерийские установки и гаубицы. Каждая гривна имеет значение, задонатить можно по ссылке.

Какая проблема есть в ВСУ

На Лимано-Купянском направлении ситуация подобна той, что и на Покровском. Противник активно применяет беспилотные летательные аппараты для разведки и ударов, преимущество в живой силе и артиллерии.

Как отметил майор НГУ, проблемой для украинского войска является недостаточное количество средств радиоэлектронной борьбы, что позволяет россиянам эффективно проводить свои атаки.

Они заметно активизировались на фоне переговоров, хоть и непонятно, к чему они доведут,

– подчеркнул он.

Он уверен, что даже при изменении погодных условий противник будет продолжать использовать все доступные технические средства для движения вперед.

Бои возле Купянска и Лимана: смотрите на карте