Майор НГУ та офіцер секції планування бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко проаналізував 24 Каналу ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку. З його слів, росіяни переважають не лише в живій силі.

Важливо На пріоритетному Покровському напрямку ворог, фактично буксує, – Сирський

Про тактики росіян під час атак

Військовий розповів, що тактика противника фактично залишається незмінною. Він використовує 2 основні варіанти атак: або штурмуючи лише піхотою, або з підтримкою бронетехніки. Крім того, може застосовувати легку колісну техніку на кшталт "Жигулів" чи "Москвичів", а також все, що знайде або що залишилося вцілілим.

Наразі ситуація в районі оборони бригади "Рубіж" складна, оскільки противник має перевагу як в живій силі, так і в безпілотних авіаційних системах,

– поділився Кожубенко.

Ворог діє малими тактичними групами: 1 – 2 солдати намагаються якнайближче підійти до українських передових позицій. Якщо вони виживуть, то збираються в більші групи й атакують за підтримки артилерії та безпілотників FPV.

Нашим захисникам важко тримати оборону, оскільки безпілотники противника завдають значних проблем. Тому вони просять підтримати збір на ударний дрон "Heavy shot", який допомагає знищувати важку техніку, зокрема артилерійські установки та гаубиці. Кожна гривня має значення, задонатити можна за посиланням.

Яка проблема є в ЗСУ

На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація подібна до тієї, що й на Покровському. Противник активно застосовує безпілотні літальні апарати для розвідки та ударів, перевагу в живій силі та артилерії.

Як зазначив майор НГУ, проблемою для українського війська є недостатня кількість засобів радіоелектронної боротьби, що дозволяє росіянам ефективно проводити свої атаки.

Вони помітно активізувалися на тлі переговорів, хоч і незрозуміло, до чого вони доведуть,

– підкреслив він.

Він впевнений, що навіть за зміни погодних умов противник продовжуватиме використовувати всі доступні технічні засоби для руху вперед.

Бої біля Куп'янська і Лимана: дивіться на карті