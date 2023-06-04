По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, враг не только активизировался на этом направлении. Это еще и стало причиной того, что он терпит немалые потери, передает 24 Канал со ссылкой на его комментарий во время телемарафона. Но обо всем по очереди.

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Почему активизировался враг

Бесспорно, они хотят перехватить инициативу, они ведут атакующие наступательные действия с целью развить успехи, продолжить движение по оккупации нашей Донецкой и Луганской областей.

– отметил Череватый.

В то же время он подчеркнул, что на протяжении последних месяцев и недель наше командование жестко контролирует это направление. По словам Череватого, атаки врага в абсолютном большинстве прекращаются после огневого поражения со стороны Украины или, в случае необходимости, контратакующих действий. По сути, это и становится причиной потерь как в живой силе, так и технике.

Россияне несут потери

По словам представителя Восточной группировки войск, Лимано-Купянское направление – лидер по артиллерийским ударам. За минувшие сутки зафиксировали 601 обстрел, а также 6 боестолкновений, 11 авиаударов. Наши защитники уничтожили 54 захватчиков, взяли в плен одного, а ранения получили еще 89 оккупантов.

Удалось подбить также три танка, две боевые машины пехоты, САУ "Акация", РСЗО "Град", два миномета, два БПЛА и станцию визуального наблюдения "Муром-М".

Если говорить об интенсивности обстрелов, то в этом направлении она примерно одинакова. По словам Череватого, на нее может влиять ряд факторов:

погодные условия;

ротационные мероприятия;

наличие или отсутствие боеприпасов у неприятеля.

Мы постоянно за врагом следим. Мы знаем его кондиции. Знаем его намерения и то, что так много месяцев подряд и это направление, и Бахмутское, они остаются, по большому счету, в стратегическом видении без успехов врага,

– подчеркнул он.

Напоследок заметим, что только за прошедшие сутки наши защитники отправили в ад 470 оккупантов. Общая статистика потерь врага на 4 июня – 209 940 захватчиков.