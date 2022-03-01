Россияне задумываются, где исчезли их мужья или сыновья, которых Владимир Путин отослал в Украину.

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Ведь в сети они часто видят фото погибших и видео пленных оккупантов .

Массовое распространение в сети информации, фото погибших и видео пленных заставляет россиянок задуматься, где исчез их муж или сын, которого Путин послал в Украину. Мы с вами приложили усилия, чтобы эта информация распространилась,

– говорится в сообщении.

И горячая линия Минобороны очень помогает в поисках, поэтому она пользуется популярностью в России.



Россияне активно ищут своих родных / Скриншот

Добавим, что на этой горячей линии можно спросить:

живы ли ваши родные;

взяли ли их в плен;

есть ли ранения;

выяснить, когда и как можно унести тело вашего погибшего родственника.