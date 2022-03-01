Росіяни задумуються, де зникли їхні чоловіки чи сини, якого Володимир Путін відіслав в Україні.
До теми Здаються цілими підрозділами: у Генштабі повідомили про падіння морального духу росіян
Адже в мережі вони часто бачать фото загиблих і відео полонених окупантів.
Масове поширення в мережі інформації, фото загиблих і відео полонених примушує росіянок задуматися, де зник їхній чоловік або син, якого Путін відіслав в Україну. Ми з вами доклали зусиль, щоб ця інформація розповсюдилась,
– йдеться у повідомленні.
І гаряча лінія Міноборони дуже допомагає у пошуках, тому вона користується популярніст.ю у Росії.
Росіяни активно шукають своїх рідних / Скріншот
Додамо, що на цій гарячій лінії можна запитати про таке:
- чи живі ваші рідні;
- чи взяли їх у полон;
- чи є поранення;
- з'ясувати, коли і як можна забрати тіло вашого загиблого родича.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!