Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, оккупанты осуществили очередной удар по Бериславу.

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Погибли и пострадали волонтеры

Как отметил глава ОВА, российская армия убила двух граждан Франции. Также известно, что еще трое иностранцев получили легкие травмы. Кроме того, среди раненых – активист украинского представительства организации.

Александр Прокудин выразил искренние соболезнования семьям погибших. Присоединяется к его словам редакция 24 Канала!

Как отметил глава ОВА, адская ночь на 1 февраля была для жителей Херсона. Оккупанты накрыли областной центр плотным огнем. Обстрелы не утихали в течение более часа.

И уже привычной мишенью для врага стали жилые кварталы. Многоэтажки чудом выстояли. Но есть серьезные разрушения. К счастью, люди не пострадали,

– отметил он.

Мощный обстрел Херсона 26 января: что известно

В ночь на 26 января россияне атаковали Херсон. Били по городу, в частности, баллистикой. Как отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, оккупанты обстреляли жилые массивы города.

По ее словам, захватчики использовали так называемый "николаевский" сценарий. Собственно, ранее враг использовал именно против Николаева это нетипичное вооружение.

Враг направил их (зенитные ракеты) по центру Херсона: попали в детсад, разрушили торговый центр, повредили еще несколько жилых домов. К сожалению, есть пострадавшие – один человек получил ранения, другие данные еще устанавливаются,

– отметила Гуменюк.

Как отметил глава ОВА, в течение суток россияне использовали различные типы вооружения. Так, зафиксировали 73 обстрела, оккупанты выпустили 350 снарядов, били из минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БПЛА по области.

Позже в ОВА уточнили, что в результате атаки по Херсону погиб один человек и еще 1 получил ранения.