Про це розповів глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, окупанти здійснили черговий удар по Бериславу.

Читайте також У Херсоні та області тисячі людей без світла: окупанти били по місту понад годину

Загинули та постраждали волонтери

Як зазначив глава ОВА, російська армія вбила двох громадян Франції. Також відомо, що ще троє іноземців зазнали легких травм. Крім того, серед поранених – активіст українського представництва організації.

Олександр Прокудін висловив щирі співчуття родинам загиблих. Долучається до його слів редакція 24 Каналу!

Як зауважив глава ОВА, пекельна ніч проти 1 лютого була для мешканців Херсона. Окупанти накрили обласний центр щільним вогнем. Обстріли не вщухали впродовж понад години.

І вже звичною мішенню для ворога стали житлові квартали. Багатоповерхівки дивом вистояли. Але є серйозні руйнування. На щастя, люди не постраждали,

– зауважив він.

Потужний обстріл Херсона 26 січня: що відомо

У ніч проти 26 січня росіяни атакували Херсон. Били по місту, зокрема, балістикою. Як зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, окупанти обстріляли житлові масиви міста.

За її словами, загарбники використали так званий "миколаївський" сценарій. Власне, раніше ворог використовував саме проти Миколаєва це нетипове озброєння.

Ворог спрямував їх (зенітні ракети) по середмістю Херсона: влучили в дитсадок, зруйнували торговельний центр, пошкодили ще кілька житлових будинків. На жаль, є постраждалі – одна людина отримала поранення, інші дані ще встановлюються,

– зазначила Гуменюк.

Як зауважив глава ОВА, упродовж доби росіяни використовували різні типи озброєння. Так, зафіксували 73 обстріли, окупанти випустили 350 снарядів, били з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків і БпЛА по області.

Згодом в ОВА уточнили, що внаслідок атаки по Херсону загинула одна людина та ще 1 поранена.