В результате российской атаки есть повреждения в Днепре и Павлограде. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА.

Смотрите также Выжил ли Patriot после удара Безуглой: Игнат объяснил ситуацию после удара по Днепропетровщине

Какие последствия атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 12 октября россияне атаковали Днепропетровскую область. В частности, под ударом оказались Днепр и Павлоград.

Громко этой ночью было и в Днепре – в городе в результате вражеской атаки повреждены облицовки стен и несколько окон многоэтажки. А еще в Павлоградском районе. Там изуродованный частный дом,

– сообщил Лысак.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

К слову, российские войска в ночь на 12 октября также нанесли удар по Запорожью. Под ударом оказались жилые дома и предприятие. В результате атаки пострадали три человека, в частности 12-летняя девочка, врачи оказали всем помощь.