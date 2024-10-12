Внаслідок російської атаки є пошкодження у Дніпрі та Павлограді. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Які наслідки атаки на Дніпропетровщину

У ніч на 12 жовтня росіяни атакували Дніпропетровську область. Зокрема, під ударом опинилися Дніпро та Павлоград.

Гучно цієї ночі було й у Дніпрі – в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. А ще у Павлоградському районі. Там понівечений приватний будинок,

– повідомив Лисак.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

До слова, російські війська в ніч на 12 жовтня також завдали удару по Запоріжжю. Під ударом опинилися житлові будинки та підприємство. Внаслідок атаки постраждали троє людей, зокрема 12-річна дівчинка, лікарі надали усім допомогу.