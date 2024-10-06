В результате обстрела также было повреждено помещение магазина и автомобиль. О российском ударе рассказали в полиции Харьковской области.

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Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине

Российская оккупационная армия ударила по Купянску около 8:30 утра. Правоохранители рассказали, что оккупанты атаковали барражирующим боеприпасом типа FPV-дрон.

Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет. Последнего доставили в больницу в Харькове,

– сообщили в полиции.

Отмечается, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

По данным Харьковской областной прокуратуры, около 13:20 оккупанты снова ударили по Купянску, на этот раз – из артиллерии. В результате удара ранения получил 54-летний мужчина.

Правоохранители показали последствия удара по Купянску / Фото: полиция Харьковской области

К слову, в ночь на 6 октября оккупанты также атаковали Одесскую область "Шахедами" и баллистическими ракетами. В результате российского обстрела повреждено сухогрузное гражданское судно.