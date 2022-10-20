Россияне выпустили по Николаеву и близлежащим населенным пунктам несколько ракет С-300. К счастью, обошлось без жертв.

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Оккупанты в очередной раз обстрелы Николаев

Российские террористы попали в прежний авторынок. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал последствия попаданий в городе. Ракеты С-300 упали на открытых территориях.

Результат утреннего обстрела Николаева: смотрите видео

На месте перелета ракет видны огромные воронки и останки от снаряда. Сейчас продолжается обследование.

Россияне продолжают атаковать Николаев иранскими беспилотниками

Ночью 20 октября Николаев страдал от атаки россиян дронами-камикадзе . Нашим военным удалось сбить 14 беспилотников.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 4 дрона попали в одно из учебных заведений. Еще один иранский беспилотник упал на закрытую приватную территорию. В результате возникли 2 пожара на открытых территориях, которые быстро ликвидировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ночью 19 октября, оккупанты запустили 19 иранских дронов на Николаевскую область. 13 из них удалось сбить . 11 дронов Shahed-136 ликвидировала ПВО, 1 – нацгвардейцы, еще 1 – пограничники.

Ночью 18 октября наши защитники обезвредили 5 дронов-камикадзе , летевших над Николаевщиной.

Достойно внимания. 20 октября ЕС окончательно утвердил санкции против Ирана из-за продажи России дронов-камикадзе. Ограничения применили против организаций, поставляемых беспилотниками. Санкции вступают в силу с момента подписания, то есть уже с сегодняшнего дня, 20 октября.

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