Около 22:44 в Николаеве раздался громкий взрыв и только тогда объявили воздушную тревогу в городе. Активист Сергей Стерненко предположил, что это могла быть атака дронами.

Внимание Дроны-камикадзе атаковали Николаев: их сбивали, но есть и прилеты и пожары

Эпичное уничтожение памятника

Глава областной военной администрации Виталий Ким выдвинул две версии произошедшего: первая – это результат обстрела со стороны россиян и вторая – умышленный подрыв взрывчаткой.

Эпично. Российские оккупанты решили только что вопрос с памятником,

– написал Ким.

Также глава области отметил, "если это взрывчатка – должны отвечать по закону".

Что не так со скандальным памятником