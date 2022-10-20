Около 22:44 в Николаеве раздался громкий взрыв и только тогда объявили воздушную тревогу в городе. Активист Сергей Стерненко предположил, что это могла быть атака дронами.
Внимание Дроны-камикадзе атаковали Николаев: их сбивали, но есть и прилеты и пожары
Эпичное уничтожение памятника
Глава областной военной администрации Виталий Ким выдвинул две версии произошедшего: первая – это результат обстрела со стороны россиян и вторая – умышленный подрыв взрывчаткой.
Эпично. Российские оккупанты решили только что вопрос с памятником,
– написал Ким.
Также глава области отметил, "если это взрывчатка – должны отвечать по закону".
Что не так со скандальным памятником
- Сам памятник — фигура красноармейца в буденовке времен гражданской войны начала ХХ века. Монумент олицетворяет работника советского ВЧК.
- Именно поэтому жители города негласно и "переименовали" его в "памятник чекистам" неоднократно пытались поднять вопрос о его демонтаже, согласно Закону о декоммунизации.
- Однако требование игнорировали вплоть до сегодня.
- В частности, 13 октября возле мемориала произошли столкновения между ветеранами Министерства внутренних дел и людьми, которые приехали демонтировать памятник без соответствующих разрешительных документов.