Близько 22:44 в Миколаєві пролунав гучний вибух і лише тоді оголосили повітряну тривогу в місті. Активіст Сергій Стерненко припустив, що це могла бути атака дронами.

Увага Дрони-камікадзе атакували Миколаїв: їх збивали, але є й прильоти та пожежі

Епічне знищення пам'ятника

Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім висунув дві версії того, що сталося: перша – це результат обстрілу з боку росіян і друга – умисний підрив вибухівкою.

Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам'ятником,

– написав Кім.

Також очільник області зауважив, "якщо це вибухівка – винні відповідатимуть за законом".

Що не так зі скандальним пам'ятником