Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Что известно о последствиях атаки России на Одесскую область

Олег Кипер рассказал, что под вражеским ударом был Одесский район.

В результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие и грузовые и легковые автомобили. Погиб один человек, еще один пострадал,

– написал чиновник.

Он также подчеркнул, что над ликвидацией последствий обстрела работают все соответствующие службы.

К слову, в Одессе вечером 28 февраля во время атаки были слышны взрывы в 21:15. В город подлетали вражеские беспилотники, также там работала наша противовоздушная оборона.

Второй взрыв прогремел в городе в 21:20. В то же время в Одесский район двигались три ударных БПЛА, а один фиксировали севернее областного центра.