Россияне атаковали Одессу "Шахедами" и "Калибрами": в ОВА рассказали о пожарах и пострадавших

В ночь на 14 августа российские военные нанесли очередной комбинированный удар. Во время него враг использовал как дроны-камикадзе, так и крылатые ракеты. Уже известно о последствиях атаки.

Деталями атаки поделился глава ОВА Олег Кипер. В его телеграме в 02:48 появилось сообщение, в котором рассказали о последствиях.

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Последствия атаки по Одессе

По результатам вражеской атаки в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна,

– отметил он.

Обратим внимание, что сейчас в Одессе и области раздается воздушная тревога. Она связана с применением "Шахедов". Так что оставайтесь в укрытиях и не оставляйте их до сигнала об отбое воздушной тревоги.

Есть пострадавшие в Одессе

В 03:02 Олег Кипер поделился актуальной информацией. Он отметил, что поступили данные о том, что в результате предыдущей атаки российских террористов пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Россияне атаковали "Калибрами"

Об угрозе атаки крылатыми ракетами типа "Калибр" предупредили мониторинговые каналы. В Воздушных силах также отмечали, что на Юге сирены раздаются из-за ракетной угрозы.

Уже около 02:09 местные телеграммы начали сообщать о том, что в Одессе раздаются взрывы. Тогда также писали о том, что в регионе работает ПВО.

Тогда также писали о том, что в регионе работает ПВО. В мониторинговом канале Monitor предупредили, что "Калибры" маневрируют. И что они могут вернуться в город после того, как залетели на Север области.

И что они могут вернуться в город после того, как залетели на Север области. В общей сложности взрывов раздалось несколько. А уже по состоянию на 2:25 объявили отбой воздушной тревоги. Впрочем, через несколько минут сирены опять извещали об угрозе. Но уже не от "Калибров", а от "Шахедов".

Перед атакой "Калибрами", россияне выпустили по Одессе и области "Шахеды". И уже после ракетного удара оккупанты продолжили бить по региону дронами-камикадзе. Поэтому, будьте осторожны и оставайтесь в укрытиях до тех пор, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги.