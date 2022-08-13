Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг". Военные там подробно описали ситуацию, которая была на их направлении в течение суток. В сообщении указано, что ситуация в южных регионах остается напряженной, как и по всей карте боевых действий.

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Где враг больше всего атаковал

В сообщении говорится, что ситуация в южных регионах остается напряженной. Враг пытался продвинуться в направлении трех населенных пунктов – Андреевки, Широкого и Александровки. Эти отчаянные попытки атаки происходили при поддержке танкового огня. Однако россияне понесли там потери и были вынуждены отступать.

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, предпочитая тактику контрбатарейной борьбы и авиационных ударов. Вражеская штурмовая авиация и вертолеты 7 раз атаковали наши позиции вдоль линии столкновения и освобожденные населенные пункты,

– доложили в командовании.

Также добавили, что российский самолет Су-35 атаковал ракетой Х-59 западную часть Николаевской области. Этот удар нанесли по направлению к Черному морю. Это сделали для разрушения инфраструктуры Николаевщины и психологического давления. К счастью, обошлось без жертв.

Наша авиация и артиллерия достойно ответили оккупантам

Служащие Воздушных сил ВСУ тоже атаковали в этот день. В общей сложности они нанесли 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники. Эти точки базирования российских войск были в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Кроме этого, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили огневые задачи, в ходе которых попали в автомобильный мост дамбы Новой Каховки. Теперь его нельзя использовать по назначению.

Какие потери россиян на Юге 12 августа:

46 оккупантов;

15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники.



Важно! Это только те данные, которые смогла подтвердить наша разведка. Поэтому реальные цифры могут быть несколько больше.

Что происходит на море

В настоящее время в акватории Черного моря находятся 11 вражеских судов. Однако они не приближаются к зоне поражения украинских систем.

Эти катера и корабли курсируют вдоль побережья Крыма до Новороссийска. В частности, есть там 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.

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