Россияне атакуют дронами: в Винницкой области слышали звуки взрывов, могла сработать ПВО

Вечером 18 декабря в Винницкой области объявили воздушную тревогу. Россияне запустили дроны на территорию области.

Сирены в области прозвучали около 18:53. Впоследствии в области услышали звуки взрывов.

Обратите внимание Россия получила новую партию дронов-камикадзе, – ГУР

Вероятно, сработало ПВО

Первые сообщения о взрывах в Винницкой области появились около 19.20. По состоянию на 19:50, официальной информации о взрывах нет.

В сети пишут по меньшей мере 1 беспилотник, который был замечен в небе над регионом. По данным Monitor, в Винницкой области сработало ПВО.

По состоянию на 20.05 на территории области объявлен отбой воздушной тревоги.

Россия получила новую партию дронов

Если вы слышите звуки сирен – немедленно направляйтесь в укрытие. Невозможно предсказать, куда будет атаковать враг, равно как невозможно предсказать, куда будут падать обломки вражеских дронов после успешной работы ПВО. Сохраняйте спокойствие и берегите себя!

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Россия получила новую партию дронов-камикадзе из Ирана, но более экономное использование со стороны врага свидетельствует о том, что эта партия существенно меньше предыдущей.

Однако Россия пытается получить иранские баллистические ракеты. В разведке говорят, что это оружие Тегеран Москве не предоставил. Стоит отметить, что у Украины пока нет средств для перехвата баллистических ракет, таких, как враг хочет получить в Иран. Однако последний, по данным СМИ, размышляет над тем, чтобы передать их россиянам, но существенно уменьшив их дальность, чтобы избежать последствий в виде усиления санкций.