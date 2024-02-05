Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Кроме этого враг не прекращает попыток прорываться на украинские территории.

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"Попытки прорывов, к сожалению, есть, их отбивают. Но ситуация усиливается в плане авиаобстрелов", – отметила она.

Россияне бьют КАБами

По словам Черненко, ранее россияне выпускали 2 – 3 управляемые авиабомбы по трем – восьми населенным пунктам. Но за минувшие сутки уже 15 населенных пунктов Харьковской области оказались под таким ударом врага.

Это очень мощные боеприпасы, которые оставляют после себя воронки 8 на 4 метра – это средний размер,

– объяснила она.

В результате атак есть разрушения многоквартирных и частных домов, админзданий, сельхозпредприятий. Есть единичные случаи, когда КАБы не разрываются и таким образом удается избежать масштабных последствий.

"Вчерашние сутки в Казачьей Лопани начались с обстрелов и закончились ими же. Под обстрелами был Купянск. В Васильевке повреждена подстанция, частные дома. Сильно били по Волчанску – в результате обстрелов там произошел пожар", – рассказала Черненко.

Она добавила, что за минувшие сутки, к счастью, нет раненых в результате вражеских атак. Россияне не прекращают бить и по самому Харькову. Под потенциальной угрозой условно все районы города.

"Мы считали, что Салтовка была условно безопасным местом, но Киевский район оказался под ударами. Центр Харькова мне напоминает 2022 год, когда он был пустой. Много людей выехало или переехало в другие районы. Поэтому карта эта ситуативная, она меняется", – объяснила журналистка.

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