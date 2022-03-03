Россияне атакуют IKEA из-за закрытия: разбирают даже салфетки – красноречивые видео

Мировые бренды продолжают покидать Россию из-за начавшейся войны Кремля. В частности, присоединился и мебельный гигант IKEA, от чего у россиян началась самая настоящая паника.

В частности, в Москве заметно сильное оживление. Россияне массово закупают множество товаров от бренда, которые уже скоро не смогут так просто получить.

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Интересно, что среди товаров, которые люди панически скупают, есть и обычные салфетки. Люди буквально бросились их набирать целыми чемоданами, тем самым опустошая прилавки.

Россияне опустошают IKEA из-за закрытия: смотрите видео

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