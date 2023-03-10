Приехали: для россиян в Бахмуте тупик

Российские оккупанты зашли в восточный сектор Бахмута, где в основном частная застройка, и продвинулись к реке Бахмутовка. Однако сидят они условно по линии улицы Щедрой. Почему? Да потому, что с правого берега Бахмутовки левый берег обстреливают.

Россияне нашли в Бахмуте сакральное место

Чтобы выйти на правый берег, необходимо занять позицию, подогнать технику для форсирования водного препятствия и начать форсирование накопленными силами и средствами. А как это сделать, если левый берег простреливается вглубь на 400 метров?

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Ответ прост – в частном секторе сидеть и жевать портянки, пока рак не свистнет, параллельно получая регулярные прилеты, не позволяющие восстановить боеспособность, накопить БК и подготовить бросок на форсирование реки.

Южная локация под полным контролем ВСУ. Оккупанты пытались пробить южную оборону, но их очень символически размотали на кладбище. В сущности, для них это становится сакральным местом – идут в штурм через кладбище и там все остаются.

Говорить о ближайшей перспективе прорыва обороны южного сектора Бахмута не могу. Ее в настоящее время у врага нет, если они не затянут туда более серьезный ударный кулак и не сконцентрируют огневое давление. Но этого сделать не могут, поскольку нет необходимого ресурса.

У оккупантов вырисовывается Уроборос

Северная локация – все очень сложно. Давление с севера оказывается сейчас наиболее отчаянное и истеричное у россиян. Однако естественные природные преграды так же представляют собой линии обороны, которые позволяют эффективно отражать волны штурмующих оккупантов.

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Артерии 0504 и 0506 в краткосрочной перспективе у врага перерезать нет шансов. На это хватает ресурсов, которые сейчас сконцентрированы на севере, востоке и юге города. Если оттянут ресурс для штурма трасс, то получат контратаку и потеряют то, что заняли сегодня из города.

В свою очередь, оттянуть часть сил из локаций в 0504 и 0506 для усиления давления на север и юг, для прорыва в центр тоже не могут. Ведь ослабление повлечет за собой обвал флангов, о чем не так давно намекал петух Путина Евгений Пригожин.

То есть для оккупантов в Бахмуте сейчас вырисовывается некий Уроборос. Куда и как бы они ни дернулись, они будут жевать свой собственный хвост. И эту ситуацию может решить только переброска дополнительных сил и средств. Причем не малых. До 30 БТГр. Вот только их – нет.