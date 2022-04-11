Россияне били артиллерией по Высокополью, Трудолюбовке и Марьянскому – Генштаб
11 апреля 2022 , 08:18Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска продолжают наступать на Востоке нашей страны. Они безжалостно обстреливают украинские населенные пункты.
Генштаб ВСУ сообщил о новых циничных обстрелах. Они избивают по нашим позициям.
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Силы отдельных подразделений врага обстреляли артиллерией позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское,
– сообщает Генштаб.
Эти села расположены в Херсонской области. К сожалению, она пока оккупирована.
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