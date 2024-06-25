Недовольство россиян из-за того, что "аналоговнетные" средства ПВО не могут их защитить, нарастает. Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, что этот процесс уже не удастся остановить.

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Недовольство россиян растет

Ранее, во время ударов по территории России или по оккупированным украинским территориям, россияне обычно призывали Кремль наносить новые мощные удары по Украине. Сейчас же ситуация изменилась. С 23 июня в различных социальных сетях Z-корреспонденты и простые россияне начали жаловаться на власть, потому что их не могут защитить. Особенно интересует людей где же та хваленая "пе-ве-о".

Это очень интересная тенденция. У нас были большие надежды в 2022 году, что война как-то будет влиять на россиян, они начнут задавать правильные вопросы, в частности, к своей власти. Тогда этого не произошло. А вот в 2024 году это уже происходит, потому что война пришла и на их территорию,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Даже не слишком образованные люди в конце концов могут понять, что до 24 февраля 2022 года ничего по ним не прилетало, а сейчас – начало, то, видимо, все же причина в начале полномасштабного вторжения.

"В этом контексте понятно, что уровень недоверия и недовольства среди россиян будет расти. Пока оно в значительной степени аккумулируется против местной власти, а также локально, чего раньше не было, – против военных, находящихся в тех или иных регионах, которые должны были бы защищать россиян", – отметил политолог.

Процесс невозможно остановить

Российские власти, скорее всего, начинают понимать уровень угрозы, поэтому пытаются как можно быстрее подавлять появление новостей о "дырявой" ПВО. Однако, конечно, полностью проконтролировать утечку такой информации сейчас просто невозможно. Кроме того, для российских властей появилась и другая проблема – география "прилетов" возросла, поэтому вопросов будет становиться все больше.

Недовольство, апатия, пессимизм будет расти. Понятно, что это в целом будет влиять на стабильность российского режима. Это процесс, который было сложно запустить. Но поскольку он уже начался, теперь его практически невозможно остановить,

– подчеркнул Рейтерович.

Интересно отметить, что Россия не просто не может защитить своих людей, но и подвергает их еще большей опасности. Так, днем 23 июня российская ПВО сбила ракету недалеко от пляжа, где было много людей. В результате этого ранены более 100 человек, 4 – погибли.