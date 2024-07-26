На российском телевидении устроили бурные обсуждения выборов в США. Как ни убеждали пропагандисты, что им безразлично, кто победит, но их паника свидетельствует совсем о другом, передает 24 Канал.

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Россияне паникуют из-за выборов в США

Кремлевские чиновники уверяли, что им якобы неважно, кто станет президентом в Соединенных Штатах. Такие слова объясняли тем, что американцы якобы провозгласили Россию своим стратегическим врагом и хотят ее разделения.

Поэтому звучали традиционные нарративы оккупантов о том, что Украина якобы находится под влиянием Запада и получает указания, что делать. Так она может дойти и до России.

В разговор не могла не вмешаться пропагандистка Ольга Скабеева, которая с грустью сообщила, что так называемые "уроки", через которые Россия распространяет свою пропаганду на оккупированных территориях, – являются необязательными для посещения. Многие их пропускают, потому что не согласны с этой политикой.

Нам стыдно готовить людей, готовить молодежь к мобилизации, ко всему. И я вам говорю, что этот человек (США – 24 Канал) идет и обязательно до нас доберется. Не через полгода, год, но до 2029-го, как они объявили, – они дойдут,

– сказал пропагандист.

Поэтому очевидно, что россиянам не подходит ни Трамп, ни Байден, ведь они сознательно готовятся к войне и стремятся распространять свою агрессию дальше. А своих детей еще со школы хотят побудить к мобилизации и участию в так называемой "сво".