В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил российский замысел.

Важно ВСУ сорвали планы врага наступать возле Сум: актуально об операции в Курской области

Курская АЭС

По его мнению, россияне прогнозируют, что выход наших сил на трассу Рыльск – Льгов – Курчатов может быть не только со стороны Суджи, а еще и от Глухова. Возможно, что-то их разведка уже донесла, поэтому не исключают и такого варианта.

Именно поэтому военные мероприятия в виде перекрытия или пропусков которые происходят на Курской атомной, указывают на страх россиян мероприятия наших ДРГ на Курскую АЭС.

Потому что именно для освобождения атомных станций, а также их контроля, отобраны специальные подразделения. Они были у нас и в мирное время,

– рассказал Роман Свитан.

"То есть это те подразделения, которые могут выполнять боевые задачи по деблокированию атомных станций. У них есть специальная подготовка для работы рядом с реакторами, знают как нужно вести себя. Россияне боятся захода именно этих групп на атомную станцию в Курске", – объяснил военный эксперт.

Он добавил, что это комплексные действия и лишь один из вариантов. И вот именно против этого варианта россияне уже начали пытаться организовывать какие-то мероприятия.

Горит Рязанская ГРЭС

На Рязанской ГРЭС 28 августа произошел пожар. Ей, по данным очевидцев, предшествовал взрыв.

По мнению Романа Свитана, это могла быть работа наших спецслужб, которые работали теми же беспилотниками. Или местного сопротивления, которое прекрасно понимает, куда нажать, чтобы нанести максимальный ущерб военной российской экономике.

"Это правильные действия. Именно такого типа меры должны быть еще более масштабными. Уничтожение генераций, то есть энергостанций. Уничтожение нефте- и газоперерабатывающих заводов. А также уничтожение военных объектов – аэродромов, складов, штабов", – добавил эксперт.