Днем отдельные российские телеграмм-каналы начали сообщать о возгорании Рязанской ГРЭС, расположенной в городе Новомичуринск. Кроме того, говорилось, что очевидцы слышали перед пожаром взрывы.

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Могло произойти возгорание ГРЭС в Рязанской области

В сети пишут, что вся теплоэлектростанция охвачена дымом. Что стало причиной чрезвычайной ситуации, пока неизвестно. В качестве доказательства того, что на Рязанской ГРЭС что-то горит, появилось видео.

Задымление в районе Рязанской ГРЭС: смотрите видео



В то же время, другие телеграмм-каналы страны-агрессорки опровергают информацию о пожаре на ГРЭС. Они пишут, что информация об этом – фэйк, а видео было снято вчера, когда рядом с ГРЭС горела сухая трава. Дым сняли на фоне станции.

Официальной информации пока нет.

Справка: Рязанская электростанция – пятая по величине электростанция в России. Электростанция расположена в Новомичуринске Рязанской области России. Строительство началось в 1968 году, а первый блок был запущен в 1973 году.

Напомним, что 28 августа Украина атаковала две нефтебазы в России – "Атлас" – в Ростовской и "Зенит" – в Кировской областях.