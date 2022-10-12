В сводке Генштаба ВСУ сообщили, что около 500 мобилизованных военнослужащих из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии прибыли в зону боевых действий.

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Характерные признаки так называемого "молодого пополнения": средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, имеющие очень отрицательный опыт применения.

Что известно об АК-12

Этот автомат создал концерн "Калашников". Его представили еще в январе 2012 как новый, но реализованный с использованием общей схемы и технических решений бывших АК.

Однако опыт боевого применения в Украине оказался настолько отрицательным, что через несколько недель использования предложили фактически провести демодернизацию этого оружия.

Контрактники массово пишут рапорты

Также оккупанты готовят до 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3 гвардейской бригады спецназначения. Правда, в самой бригаде, после участия в войне против Украины, каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта.

Ранее в Генштабе сообщалось, что на одном из учебных полигонов восточного военного округа "мобики" отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казармы. Речь идет о более чем 100 мобилизованных.

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