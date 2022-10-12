У зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що до 500 мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій.

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Характерна ознаки так званого "молодого поповнення": засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування.

Що відомо про АК-12

Цей автомат створив концерн "Калашников". Його представили ще в січні 2012 року як новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК.

Проте досвід бойового застосування в Україні виявився настільки негативним, що за кілька тижнів використання запропонували фактично провести демодернізацію цієї зброї.

Контрактники масово пишуть рапорти

Також окупанти готують до 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення. Щоправда, усамій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Раніше у Генштабі повідомляли, що на одному з навчальних полігонів східного військового округу "мобіки" відмовляються виконувати будь-які накази командування та залишати казарми. Мовиться про понад 100 мобілізованих.

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