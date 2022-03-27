Россияне бросили своего сослуживца умирать на поле боя под Рубежным

Командиры оккупантов покинули своего подопечного в Луганской области вблизи Рубежного. Однако он остался в живых.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Они задержали 22-летнего раненого рашиста.

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"Оккупанты бросают своих! Эту аксиому, понятную для украинцев, еще раз подтвердил пленный захватчик. 22-летнего раненого оккупанта, как и многих его коллег, командиры бросили на поле боя под Рубежным в Луганской области. Его бросили умирать свои же", – рассказали в СБУ.

Россиянину повезло

В настоящее время СБУ проводит с российским захватчиком следственные действия. Уверяют, что он ответит за содеянное.

Лежу, смотрю бежит командир роты, начали вытаскивать боеприпасы с патронами. Попросил о помощи, а они молчат. Я попросил укол от боли, а они побежали,

– сказал пленник.

Оккупант, которого бросили умирать: смотрите видео