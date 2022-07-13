Украина при поддержке партнеров тщательно документирует каждое преступление российских оккупантов. Тем, кто чудом выживет в войне против Украины, придется предстать перед судом и ответить за содеянное.

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Обращение Зеленского к участникам форума в Гааге

Как сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам, вскоре он выступит перед участниками форума в Гааге. Его цель – обсуждение привлечения к ответственности российских оккупантов за преступления, которые они совершили в Украине.

Мировые демократии готовы сделать все необходимое, чтобы каждый российский террорист отвечал за зло против украинцев. И мы должны скоординировать усилия таким образом, чтобы все виновные получили справедливые приговоры. Трибунал будет,

– сказал Зеленский.