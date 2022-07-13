Україна за підтримки партнерів ретельно документує кожен злочин російських окупантів. Тим, хто дивом виживе у війні проти України, доведеться постати перед судом та відповісти за скоєне.

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Звернення Зеленського до учасників форуму в Гаазі

Як повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців, незабаром він виступить перед учасниками форуму в Гаазі. Його мета – обговорення притягнення до відповідальності російських окупантів за злочини, які вони вчинили в Україні.

Світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців. І ми маємо скоординувати зусилля таким чином, щоб усі винні отримали справедливі вироки. Трибунал буде,

– сказав Зеленський.

Війна росії з Україною: останні новини

росіяни активно посилюють захист Кримського мосту. Вони дуже бояться, що ЗСУ за допомогою зброї партнерів зможуть поцілити в об'єкт та відрізати їх від важливого каналу постачання.

В тимчасово окупованій Горлівці пролунали потужні вибухи. Ймовірно, нашим героям вдалося поцілити у ще один склад росіян.

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