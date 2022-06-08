Россияне будут пытаться захватить Харьков, но ВСУ этого не допустят, – Синегубов

Харьковщина продолжает страдать от вражеских обстрелов российских захватчиков. Они не оставляют попыток захватить Харьков.

Об этом в эфире общенационального информационного марафона рассказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов, передает 24 канал.

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По словам Синегубова, черед задач врага есть терроризирование местного населения Харькова и области. Однако, несмотря на войну и постоянную угрозу авиаударов, жители Харькова понемногу возвращаются в город, начинают работать, платить налоги.

Но, как сказал глава Харьковской ОВ, врагу это невыгодно. Ему нужно постоянно держать в ужасе местное население.

Какая ситуация в Харьковской области

На Изюмском направлении враг постоянно пытается атаковать позиции ВСУ, однако 7 июня кафиры успеха не имели и отошли на ранее занятые рубежи. Это сопровождалось большими потерями живой силы россиян и техники.

Наши ВСУ держатся и стараются не пропускать врага в Луганское и Донецкое направления, понимая, что для захватчиков они стратегически важны.

На Севере и северо-восточном направлении Харьковщины враг сосредоточил свое внимание на обороне уже занятых позиций, ведь наши ВСУ пытаются выгрызать у кафиров каждый сантиметр нашей территории. Но мы понимаем, что враг попытается захватить Харьков, когда у него появится возможность. Однако наши ВСУ этого не позволят. Мы готовы к любому развитию событий,

– рассказал Синегубов.

Ночной обстрел Харькова: главное

В ночь на 8 июня российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьков. В этот раз они "демилитаризовали" и "денацифицировали" супермаркет и производственный объект. Оккупанты обстреливали Харьковский район и Чугуевский районы. Всего за сутки 11 пострадавших и 4 погибших.

Интересно, что российские телеграмм-каналы сразу начали объяснять цинические действия своей армии тем, что на территории харьковского супермаркета находилась едва ли не база НАТО. Однако фактически они ударили по супермаркету, чтобы жителям района негде было покупать продукты. Вот она – все могущество русской армии.

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