На ветке железной дороги, которая простирается севернее – на Мелитополь – есть железнодорожный мост через реку Кальмиус. Если его регулярно уничтожать в ходе строительства, то оккупанты не смогут продвинуться дальше. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.
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"Там проблема в железнодорожном мосту через реку Кальмиус. Если мы будем регулярно уничтожать его во время строительства, то дальше они продвинуться не смогут", – сказал военный эксперт.
Россияне уже частично эксплуатируют эту железнодорожную ветку. Здесь все зависит от наличия у украинских военных огневых средств, которые бы туда достали. А также – от работы украинской разведки насчёт контроля выполнения этих работ.
Положительным здесь является сам факт строительства этих двух веток железной дороги. Это свидетельствует о том, что они принимают во внимание тот факт, что Крымский мост может быть уничтожен нами в любой момент,
– подчеркнул Жданов.
Учитывая темпы строительства, военный эксперт считает, что оккупанты могут полностью запустить южную ветку вдоль побережья Азовского моря до конца 2024-го года. Россияне строят железнодорожное сообщение круглосуточно. Там работают железнодорожные войска страны-агрессора и гражданские компании.
Оккупанты защищают Крымский мост
Враг с воды защитил Крымский мост боновыми заграждениями. Это понтоны, к которым оккупанты цепляют стальную сетку. Все, чтобы под них нельзя было нырнуть. Поэтому к незаконно построенному сооружению с воды подобраться достаточно трудно. К тому же, чтобы существенно повредить мост, надо как минимум групповая атака.
Что известно о строительстве железной дороги на Азовском побережье
- Захватчики с осени 2023-го года хвастаются, что они строят железную дорогу Ростов-на-Дону – Крым. Она должна проходить через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.
- Тогда оккупанты начали строить железнодорожный мост для сообщения России с Донецкой областью. Речь идет о мосте неподалеку от села Гранитное через реку Кальмиус. Это позволяет россиянам включить Таганрог и Ростов-на-Дону в железнодорожную ветку, которая уже существует.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко убежден, что строительство железнодорожного сообщения может растянуться на годы.