На ветке железной дороги, которая простирается севернее – на Мелитополь – есть железнодорожный мост через реку Кальмиус. Если его регулярно уничтожать в ходе строительства, то оккупанты не смогут продвинуться дальше. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Там проблема в железнодорожном мосту через реку Кальмиус. Если мы будем регулярно уничтожать его во время строительства, то дальше они продвинуться не смогут", – сказал военный эксперт.

Россияне уже частично эксплуатируют эту железнодорожную ветку. Здесь все зависит от наличия у украинских военных огневых средств, которые бы туда достали. А также – от работы украинской разведки насчёт контроля выполнения этих работ.

Положительным здесь является сам факт строительства этих двух веток железной дороги. Это свидетельствует о том, что они принимают во внимание тот факт, что Крымский мост может быть уничтожен нами в любой момент,

– подчеркнул Жданов.

Учитывая темпы строительства, военный эксперт считает, что оккупанты могут полностью запустить южную ветку вдоль побережья Азовского моря до конца 2024-го года. Россияне строят железнодорожное сообщение круглосуточно. Там работают железнодорожные войска страны-агрессора и гражданские компании.

Оккупанты защищают Крымский мост

Враг с воды защитил Крымский мост боновыми заграждениями. Это понтоны, к которым оккупанты цепляют стальную сетку. Все, чтобы под них нельзя было нырнуть. Поэтому к незаконно построенному сооружению с воды подобраться достаточно трудно. К тому же, чтобы существенно повредить мост, надо как минимум групповая атака.

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