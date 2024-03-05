На гілці залізниці, яка простягається північніше – на Мелітополь – є залізничний міст через річку Кальміус. Якщо його регулярно знищувати у ході будівництва, то окупанти не зможуть просунутися далі. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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"Там проблема у залізничному мосту через річку Кальміус. Якщо ми будемо регулярно знищувати його під час будівництва, то далі вони просунутися не зможуть", – сказав військовий експерт.

Росіяни уже частково експлуатують цю залізничну гілку. Тут усе залежить від наявності в українських військових вогневих засобів, які б туди дістали. А також – від роботи української розвідки щодо контролю виконання цих робіт.

Позитивним тут є сам факт будівництва цих двох гілок залізниці. Це свідчить про те, що вони беруть до уваги той факт, що Кримський міст може бути знищений нами у будь-який момент,

– наголосив Жданов.

Враховуючи темпи будівництва, військовий експерт вважає, що окупанти можуть повністю запустити південну гілку вздовж узбережжя Азовського моря до кінця 2024-го року. Росіяни будують залізничне сполучення цілодобово. Там працюють залізничні війська країни-агресорки та цивільні компанії.

Окупанти захищають Кримський міст

Ворог з води захистив Кримський міст боновими загородженнями. Це понтони, до яких окупанти чіпляють сталеву сітку. Усе, аби під них не можна було пірнути. Тому до незаконно побудованої споруди з води підібратися досить важко. До того ж, аби суттєво пошкодити міст, треба щонайменше групова атака.

Що відомо про будівництво залізниці на Азовському узбережжі